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По умолчанию мы предоставляем клиентам общее фото или видео товара. Детальная проверка согласовывается отдельно и оплачивается отдельно.
Мы выкупаем товары как оптом так и в розницу, также отправляем бренды. Минимальная партия от 10 000 рублей (до 3 позиций товара) и от 15 000 рублей (более 3 позиций товара) Если ваш заказ до 100 000 рублей наша комиссия за работу 10% от суммы вашего товара.
Авиа — от 1 кг Авто — от 10 -15 кг Ж/Д — от 50 кг Морем — контейнеры и сборные грузы
Основной склада находится в Гуанчжоу, также у нас есть резервные склады.