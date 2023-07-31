Мы выкупаем товары как оптом так и в розницу, также отправляем бренды. Минимальная партия от 10 000 рублей (до 3 позиций товара) и от 15 000 рублей (более 3 позиций товара)

Если ваш заказ до 100 000 рублей наша комиссия за работу 10% от суммы вашего товара.