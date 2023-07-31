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Доставляем любые товары из Китая, выкупаем с любых площадок

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  2. Выкуп товаров с площадок (Alibaba, Taobao, 1688, Poizon, WeChat и др)
  3. Инспекция на фабрику
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  5. Поиск товаров на рынках
  6. Консолидация товара
  7. Проверка товара
  8. Регистрация WeChat и Alipay
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Быстрый ответ
от 1.2$ за кг
Конкурентная цена
8-15 дней
Страховка всего лишь 1% от общей стоимости товара
Быстрая доставка
Страхование груза
О нас
Брат в Китае - твой надежный посредник. Выкупаем товары с любых площадок и доставляем их нашим клиентам!
Мы страхуем все грузы, согласовываем условия у поставщиков насчет доставки и цены за товар.
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